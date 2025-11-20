Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅവയവദാനം:...
    India
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 12:06 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 12:06 AM IST

    അവയവദാനം: സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച് ദേശീയ നയം രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    supreme court on organ donation; national policy can be formed after discussions with states
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീം കോടതി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​വ​യ​വ ദാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ ന​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ.​ഗ​വാ​യി​യു​ടെ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​നെ 2011ലെ ​നി​യ​മ​ദേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം പ്രേ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​യ​വ, കോ​ശ​മാ​റ്റ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ (2014) ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, മ​ണി​പ്പൂ​ർ പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​​ൾ അ​ത് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്രം ദേ​ശീ​യ ന​യം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ൽ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​തൃ​കാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്ക​ണം. ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ലിം​ഗ, ജാ​തി മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം രാ​ജ്യ​മാ​കെ ഒ​രു ച​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. അ​വ​യ​വ ദാ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​രു​ത്. ഇ​തി​നെ വാ​ണി​ജ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​രു​ത്. അ​വ​യ​വ​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ശേ​ഷം പ​രി​ഗ​ണ​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Organs DonationSupreme Court
    News Summary - supreme court on organ donation; national policy can be formed after discussions with states
    Similar News
    Next Story
    X