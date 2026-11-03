ഒരുസ്ഥലവും അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കൈയേറാൻ കഴിയില്ല; പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണം

ഒരുസ്ഥലവും അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കൈയേറാൻ കഴിയില്ല; പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണംtext_fields
ന്യൂഡെൽഹി: പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്താനായി ഒരു സ്ഥലം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കൈയേറാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സമയപരിധി വേണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജന്തർ മന്തറിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമുണ്ടായ വൻ പ്രതിഷേധവും, മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് അടുത്തിടെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധവും സംബന്ധിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക നിരീക്ഷണം. ഹർജിയിൽ വ്യാപാരികളെക്കൂടി കക്ഷിചേർക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.
"നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലം കൈയേറിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാരും ഉണ്ട്. കർഷകരും അഭിഭാഷകരും എവിടെ പോകും? എല്ലാവർക്കും പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്," ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു. "പാർലമെന്റ് വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ മന്ദിരമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ കഴിയില്ല. സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് നടത്താനാകില്ല," - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 20 ലെ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള അനുമതി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർ സ്ഥലം കൈയേറുകയും പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തതായി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ഡൽഹി കൂട്ടകസ്റ്റഡി, പോലീസ് ക്രൂരതകൾ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടൽ, ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം, വ്യാപാരികൾ നൽകിയ ഹർജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള ഹർജികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളാണ് ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.
പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 50 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ കടകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും കണോട്ട് പ്ലേസിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെയും കക്ഷികളാക്കാതെ വ്യാപാരി സംഘടനകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു കോടതിക്കും കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള വൻ വെട്ടിമാറ്റലും എസ്.ഐ.ആർ ക്രമക്കേടുകളും ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എം.പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും 12 പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഒക്ടോബർ 15-ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ബെഞ്ച് മറുപടി തേടിയിരുന്നു. ജന്തർ മന്തറിനെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലം എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒഴിവാക്കുകയും രാംലീല മൈതാനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ബദൽ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.