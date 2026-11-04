ആജീവനാന്ത നിയമ പരിരക്ഷ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും കേന്ദ്രത്തിനും നോട്ടീസയച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ആജീവനാന്ത നിയമ പരിരക്ഷ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും കേന്ദ്രത്തിനും നോട്ടീസയച്ച് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർക്കും മറ്റു കമീഷണർമാർക്കും ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളുടെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് ആജീവനാന്ത പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹരജിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാറിനും നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീംകോടതി.
2023ലെ നിയമത്തിന്റെ ഭരണഘടന സാധുത ചോദ്യം ചെയ്താണ് ആർ.ജെ.ഡി രാജ്യസഭ എം.പി മനോജ് ഝാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹരജിക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2023ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ 16ാം വകുപ്പിലാണ് വിവാദമായ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിയമത്തിലെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ തന്നെ കമീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെതന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഹരജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ിയമപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാർക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബില്ലിൽ ഈ വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരെ കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് പാർലമെന്റിൽ ഭേദഗതി പാസാക്കിയതെന്നും ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. കമീഷന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരം എന്നാൽ, നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ മുക്തിയല്ലെന്നും ഹരജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.