വന്ദേമാതരം ആറ് ചരണങ്ങളും പാടണമെന്ന ഉത്തരവ്: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു

വന്ദേമാതരം ആറ് ചരണങ്ങളും പാടണമെന്ന ഉത്തരവ്: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ ചടങ്ങുകളിൽ ദേശീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആറ് ചരണങ്ങളും പൂർണമായി ആലപിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹരജികളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹരജികൾ പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം തേടിയത്.
2026 ജനുവരി 28, ജൂലൈ 9 തീയതികളിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച വിവാദ ഉത്തരവുകളെയാണ് ഹർജിക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാഗ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധമത-പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ബി.ഡി. ബോർക്കർ, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ പ്രക്ഷോഭ സമിതി ചെയർമാനും മുൻ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ബാലകൃഷ്ണൻ സത്യഭാമ മാവോജി എന്നിവരാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ആനന്ദമഠത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രകൃതിവർണനയും മതപരമായ പരിവർത്തനവും
കഴിഞ്ഞ 79 വർഷമായി ഒരു മതദേവതയെയും പരാമർശിക്കാത്ത, ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രമുള്ള 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി റദ്ദാക്കിയെന്ന് ബി.ഡി. ബോർക്കർ നൽകിയ ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി 1870-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയ ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ആനന്ദമഠം' എന്ന നോവലിനും മുൻപുള്ളതാണ്. അത് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിഭംഗിയെ വാഴ്ത്തുന്നതും ഒരു മതവുമായോ ദേവതയുമായോ ബന്ധമില്ലാത്തതുമാണ്. എന്നാൽ, ആനന്ദമഠം നോവലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ചരണങ്ങൾ ഗാനത്തെ ദുർഗ, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി എന്നീ ഹൈന്ദവ ദേവതകളോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റുന്നു. മാത്രമല്ല, നോവലിൽ ശത്രുക്കളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനവും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് പൂർണമായി പാടാൻ പൗരന്മാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ദേശീയ സാഹോദര്യത്തെ തകർക്കുമെന്നും സാമുദായിക ഭിന്നത വളർത്തുമെന്നും ബോർക്കർ വാദിക്കുന്നു.
'വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം'; റദ്ദാക്കണമെന്ന് മുൻ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
മുഴുവൻ ഗാനവും ആലപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് തന്റെ മനസ്സാക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഹനിക്കുന്നതാണെന്ന് മുൻ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാലകൃഷ്ണൻ സത്യഭാമ മാവോജി വാദിച്ചു'
"വൈഷ്ണവ, ശാക്തേയ ആചാരങ്ങളെയോ സങ്കുചിത മതവിശ്വാസങ്ങളെയോ അംഗീകരിക്കാത്ത പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹിന്ദുവാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ ആനന്ദമഠത്തിലെ ആറ് ചരണങ്ങളുള്ള ഈ 'മതപരമായ യുദ്ധഗാനം' അത്തരം ആശയങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ വന്ദേമാതരത്തിന് ദേശീയ ഗീത പദവി നൽകുന്ന കൃത്യമായ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആചാരത്തിലൂടെയും കീഴ്വഴക്കത്തിലൂടെയും ഇതിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങളുള്ള രൂപമാണ് ദേശീയ ഗീതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ആ കീഴ്വഴക്കം തച്ചുടച്ച് പുതിയൊരു ആറ് ചരണ ഗാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ല."
— മാവോജി ഹരജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ ഉത്തരവുകൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങളടങ്ങിയ രൂപം മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായി നിലനിൽക്കൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഹരജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഭിഭാഷകൻ വൈഭവ് ചൗധരി മുഖേന നൽകിയ ഹരജി തയ്യാറാക്കിയത് ജി. മോഹൻ ഗോപാൽ, വൈഭവ് ചൗധരി, മായങ്ക് സിംഗ് റാവത്ത്, സെയ്ദ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.
ടി.എം. കൃഷ്ണയുടെ ഹരജിയും മൂന്ന് വർഷ തടവുശിക്ഷാ ഭേദഗതിയും
പ്രമുഖ കർണാട്ടിക് സംഗീതജ്ഞൻ ടി.എം. കൃഷ്ണയും കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരെ നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത് മനഃപൂർവം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന 'പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട്സ് ടു നാഷണൽ ഓണർ ആക്ട്' ഭേദഗതിയെയാണ് കൃഷ്ണ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
മനസ്സാക്ഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചരണങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ചരണങ്ങളോ ആലപിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം കേസ് പരിഗണിക്കവെ സുപ്രീംകോടതി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ടി.എം. കൃഷ്ണയുടെ ഹരജിയും പുതിയ ഹരജികളും നവംബർ 30-ന് സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.