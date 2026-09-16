ചികിത്സ പിഴവിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഡോക്ടർമാർക്കും ആശുപത്രിക്കും; മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ നിയമമാക്കി സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചികിത്സാ സേവനങ്ങളെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ക്യുറേറ്റീവ് ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. 1995-ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഹരജി തള്ളിയ നടപടിയെ ഉപഭോക്തൃ അവകാശ പ്രവർത്തകരും നിയമവിദഗ്ധരും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർമാരുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ വിധി നിർണായകമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
1995-ലെ വിധിയായ 'ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വേഴ്സസ് വി.പി. ശാന്ത' കേസിനെതിരെ മെഡിക്കോ ലീഗൽ സർവീസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സമർപ്പിച്ച ക്യൂറേറ്റീവ് ഹരജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. മുംബൈ ഗ്രാഹക് പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ അഡ്വ. ശിരീഷ് വി. ദേശ്പാണ്ഡെ ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കവെ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അന്തിമമായ നിയമപരമായ തീർപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈ തർക്കത്തിന് ഇതുവഴി അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ നിയമം ഡോക്ടർമാർക്ക് എതിരല്ലെന്നും മറിച്ച് രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു രോഗിയെ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡോക്ടർമാർ കുറ്റക്കാരാകില്ല. എന്നാൽ നിശ്ചിത ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയും അത് രോഗിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഉപഭോക്തൃ കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഇതുവഴി വൈദ്യമേഖലയിലെ ഉത്തരവാദിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ സംഘടനകൾ ഈ നിയമപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് ഉപഭോക്തൃ അവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ പൊതുവായ ആവശ്യം.
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