Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:14 PM IST

    വേദാന്തക്കെതിരായ ഹരജി: ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ചന്ദ്രൻ പിന്മാറി

    വേദാന്തക്കെതിരായ ഹരജി: ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ചന്ദ്രൻ പിന്മാറി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ൻ അ​നി​ൽ അ​ഗ​ർ​വാ​ളി​െ​ന്റ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഖ​ന​ന ക​മ്പ​നി​യാ​യ ‘വേ​ദാ​ന്ത’ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ദു​ർ​ബ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും വാ​യ്പ ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഷോ​ർ​ട്ട് സെ​ല്ലി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ വൈ​സ്രോ​യി റി​സ​ർ​ച് ന​ട​ത്തി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ന്മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്, അ​തു​ൽ ച​ന്ദൂ​ർ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബെ​ഞ്ച് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ശ​ക്തി ഭാ​ട്ടി​യ ആ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ വ​ൻ തു​ക​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വൈ​സ്രോ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രൂ​പ്പി​നെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് വേ​ദാ​ന്ത പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:vedantaK Vinod ChandranSupreme Court
    News Summary - Supreme Court Justice K Vinod Chandran recuses from PIL for probe into Viceroy's allegations against Vedanta
