രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ മാനനഷ്ടക്കേസ്: പരാതിക്കാരനും ഗുജറാത്ത് സർക്കാറിനും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: മാനനഷ്ടക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ പരാതിക്കാരനായ പൂർണേഷ് മോദിക്കും ഗുജറാത്ത് സർക്കാറിനും സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച നോട്ടീസ് അയച്ചു. പത്ത് ദിവസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.ആർ ഗവായ്, പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ഹരജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അതേസമയം, ശിക്ഷാവിധിയിൽ ഇടക്കാല സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുലിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എ.എം സിംഗ്വിയും അഭിഭാഷകൻ എസ്. പ്രസന്നയും നൽകിയ അപേക്ഷ കോടതി നിരസിച്ചു. 'എല്ലാ കള്ളൻമാർക്കും മോദിയെന്ന്‌ പേര്‌ വരുന്നതെങ്ങനെ?' എന്ന രാഹുലിന്റെ 2019ലെ പ്രസംഗമാണ് കേസിന്‌ ആധാരം. ബി.ജെ.പി നേതാവ്‌ പുർണേഷ്‌ മോദിയുടെ പരാതിയില്‍ സൂറത്തിലെ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ്‌ രാഹുലിനെ രണ്ടുവർഷം തടവിന്‌ ശിക്ഷിച്ചത്‌. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന രാഹുലിന്റെ ആവശ്യം ഗുജറാത്ത്‌ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രിംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രാഹുൽ സഭയിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയിട്ട് 111 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതിനാൽ കേസ് അടിയന്തരമായി കേൾക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉന്നയിച്ച് സിംഗ്വി വാദിച്ചെങ്കിലും കേസ് ഓഗസ്റ്റ് നാലിലേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റുകയായിരുന്നു. Show Full Article

Supreme Court issues notice in Rahul Gandhi defamation case, does not entertain request for ‘interim suspension’ of conviction