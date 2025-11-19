Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനി​​ർ​​മാ​​ണം...
    India
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 7:05 AM IST

    നി​​ർ​​മാ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ശേ​​ഷം പാ​​രി​​സ്ഥി​​തി​​ക അ​​നു​​മ​​തി നേ​​​ടു​​ന്ന​​ത് നി​​ർ​​ത്ത​​ലാ​​ക്കി​​യ വി​​ധി അ​​സാ​​ധു​​വാ​​ക്കി സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​

    text_fields
    bookmark_border
    Listen to this Article

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: പാ​​രി​​സ്ഥി​​തി​​ക അ​​നു​​മ​​തി നേ​​ടാ​​തെ, നി​​ർ​​മാ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ശേ​​ഷം മു​​ൻ​​കാ​​ല പ്രാ​​ബ​​ല്യ​​ത്തോ​​ടെ അ​​നു​​മ​​തി നേ​​ടി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് നി​​ർ​​ത്ത​​ലാ​​ക്കി​​യ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ സു​​പ്ര​​ധാ​​ന വി​​ധി ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നാ​​യ ബെ​​ഞ്ച് അ​​സാ​​ധു​​വാ​​ക്കി. ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ബി.​​ആ​​ർ. ഗ​​വാ​​യ് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നാ​​യ മൂ​​ന്നം​​ഗ ബെ​​ഞ്ച് 2:1 എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ വി​​ധി പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ചാ​​ണ് ദൂ​​ര​​വ്യാ​​പ​​ക പ്ര​​ത്യാ​​ഘാ​​ത​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ഴ​​യ വി​​ധി അ​​സാ​​ധു​​വാ​​ക്കാ​​നാ​​യി തി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ളി​​ച്ച​​ത്.

    കോ​​ൺ​​ഫെ​​ഡ​​റേ​​ഷ​​ൻ ഓ​​ഫ് റി​​യ​​ൽ എ​​സ്റ്റേ​​റ്റ് ഡെ​​വ​​ല​​പ്പേ​​ഴ്സ് ഓ​​ഫ് ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ വാ​​ദം അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ച് ജ​​സ്റ്റി​​സ് വി​​നോ​​ദ് ച​​ന്ദ്ര​​നും ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ഗ​​വാ​​യി​​ക്കൊ​​പ്പം നി​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ദ്യ വി​​ധി പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച ​ബെ​​ഞ്ചി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന ജ​​സ്റ്റി​​സ് ഉ​​ജ്ജ്വ​​ൽ ഭു​​യ്യാ​​ൻ ത​​ന്റെ നി​​ല​​പാ​​ടി​​ലു​​റ​​ച്ചു​​നി​​ന്നു.

    മു​​ൻ​​കാ​​ല പ്രാ​​ബ​​ല്യ​​ത്തോ​​ടെ, പ​​രി​​സ്ഥി​​തി അ​​നു​​മ​​തി നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ഭു​​യ്യാ​​ൻ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ഹ​​ര​​ജി​​യെ​ കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​നു​​കൂ​​ലി​​ച്ചു.

    ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ഗ​​വാ​​യി​​യെ​​യും വി​​നോ​​ദ് ച​​ന്ദ്ര​​നെ​​യും ത​​ള്ളി ഉ​​ജ്ജ്വ​​ൽ ഭു​​യ്യാ​​ൻ

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ വ​​ന​​ശ​​ക്തി വി​​ധി​​ന്യാ​​യം പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള നീ​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ ജ​​സ്റ്റി​​സ് ഉ​​ജ്ജ്വ​​ൽ ഭു​​യാ​​ൻ വി​​യോ​​ജി​​പ്പ് പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. പ​​രി​​സ്ഥി​​തി നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ പാ​​ടി​​ല്ലെ​​ന്നു​​ള്ള​​തി​​ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലെ വാ​​യു​​മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​യി എ​​ടു​​ത്തു​​കാ​​ട്ടി. മു​​ൻ​​കാ​​ല പ്രാ​​ബ​​ല്യ​​ത്തോ​​ടെ പ​​രി​​സ്ഥി​​തി അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​തി​​നെ വി​​ല​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് 2024ലെ ​​വ​​ന​​ശ​​ക്തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്. നി​​ർ​​മാ​​ണ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് മു​​മ്പ് പ​​രി​​സ്ഥി​​തി അ​​നു​​മ​​തി നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യും നേ​​ട​​ണം. രാ​​ജ്യ​​ത്ത് ഉ​​രു​​ത്തി​​രി​​ഞ്ഞ് വ​​ന്നി​​ട്ടു​​ള്ള മി​​ക​​ച്ച പ​​രി​​സ്ഥി​​തി ബോ​​ധ്യ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കോ​​ട​​തി​​ക്ക് പി​​ന്നോ​​ട്ട് പോ​​കാ​​നാ​​കി​​ല്ലെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    പ​​രി​​സ്ഥി​​തി അ​​നു​​മ​​തി വാ​​ങ്ങാ​​തെ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച ചി​​ല റി​​യ​​ൽ എ​​സ്റ്റേ​​റ്റ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​നാ ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ളി​​ലാ​​ണ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ഭു​​യാ​​ൻ വി​​യോ​​ജി​​പ്പ് പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lawInvalidenvironment friendlySupreme Court
    News Summary - Supreme Court invalidates law that stopped environmental clearance after construction began
    Similar News
    Next Story
    X