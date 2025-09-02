Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:33 PM IST
    date_range 2 Sept 2025 11:33 PM IST

    കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഹേമന്ത് മാളവ്യക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം

    Cartoonist Hemant Malviya,
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നു​മെ​തി​രെ ആ​ക്ഷേ​പാ​ർ​ഹ​മാ​യ കാ​ർ​ട്ടൂ​ണു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​ർ​ട്ടൂ​ണി​സ്റ്റ് ഹേ​മ​ന്ത് മാ​ള​വ്യ​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ഫേ​സ്ബു​ക്ക്, ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ള​വ്യ ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​റും എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ജ​രി​യ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന് ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ വി​ന​യ് ജോ​ഷി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ മേ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡോ​റി​ൽ മാ​ള​വ്യ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    X