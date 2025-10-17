Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 17 Oct 2025 11:05 PM IST
    date_range 17 Oct 2025 11:05 PM IST

    ഭിന്ന ലിംഗക്കാരുടെ തുല്യാവകാശം: സുപ്രീംകോടതി വിദഗ്ധ സമിതി

    supreme court
    സു​പ്രീം കോ​ട​തി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഭി​ന്ന​ലിം​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് തു​ല്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. തു​ല്യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​മി​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഭി​ന്ന​ലിം​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല​യും, കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​നു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ശ മേ​നോ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മി​തി​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ലിം​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പോ​രാ​ടു​ന്ന ഗ്രേ​സ് ബാ​നു, അ​കാ​യ് പ​ത്മ​ശാ​ലി, സി.​എ​ൽ.​പി.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അം​ഗം ഗൗ​ര​വ് മ​ണ്ഡ​ൽ, ഡോ. ​സ​ഞ്ജ​യ് ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും. മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ജ​യ്‌​ന കോ​ത്താ​രി​യാ​ണ് അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി. ഭി​ന്ന​ലിം​ഗ​ക്കാ​രി​യാ​യ കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ം അനുവദിക്കവേയാണ് സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വും ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Supreme Court forms panel; issues guidelines to protect transgender rights
