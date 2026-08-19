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    India
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 7:01 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മം; അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സമിതി രൂപവത്കരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

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    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സു​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളും
    Supreme Court
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തി​ൽ ജൂ​ലൈ 20ന് ​പാ​ർ​ല​മെൻറ് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും പൊ​ലീ​സി​നു​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. സ​മി​തി​യി​ൽ മു​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യും മു​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജൂ​ലൈ 20ന് ​ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലും അ​തി​നു​ശേ​ഷം ബി​ഹാ​റി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ന​ട​ന്ന അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ ആ​രാ​യി​രു​ന്നാ​ലും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നീ​തീ​ക​ര​ണ​വും അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വും ഭാ​വി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ധം, ഉ​ന്ന​ത​സ​മി​തി ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. സ​മി​തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കോ​ട​തി ഒ​രു​ക്കും. സ​മി​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും പ​റ​യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണം. സ​മി​തി അ​വ​രെ കേ​ൾ​ക്കാ​നും ത​യാ​റാ​ക​ണം. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മി​തി​ക​ൾ മു​മ്പാ​കെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ലാ​തി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാം -ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    - വ​നി​താ സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ന​ട​ന്ന ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ​ള ദു​ർ​ബ​ല​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​മി​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം.

    - ഫേ​ഷ്യ​ൽ റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ, നി​രീ​ക്ഷ​ണം, സ്വ​കാ​ര്യ​ത അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ന്നെ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കും. പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റ​മാ​യോ എ​ന്നത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    - ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 142 അ​നു​ച്ഛേ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശേ​ഷാ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ടു​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. അ​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    - സ​മ​ര​ത്തി​ൽ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യ, ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സു​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം.

    - നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പാ​ർ​ല​മെൻറി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​രു അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം അ​നു​​ച്ഛേ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​വ​കാ​ശം മ​റ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

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    TAGS:student protestpolice brutalitySupreme CourtCJP Protest
    News Summary - Supreme Court Forms High-Level Committee to Investigate Police Brutality Against Student Protesters
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