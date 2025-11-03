Begin typing your search above and press return to search.
    തെരുവുനായ് കേസിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വെള്ളിയാഴ്ച

    ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി
    Supreme Court
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തെ​രു​വു​നാ​യ് കേ​സി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മ​റു​പ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥ്‌, സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത, എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ജ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് കേ​സി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​നെ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, ക​ടി​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ന്‍റെ​യും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്‌​മൂ​ലം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​നി​മ​ൽ ബ​ർ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ (എ.​ബി.​സി) ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം സീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, തെ​ല​ങ്കാ​ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ക്കി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി​ങ്കു ബി​സ്വാ​ൾ, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ൻ​ഹാ​ജ് ആ​ലം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ ഇ​നി​യും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

