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    തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ചിഹ്ന തർക്കം: നാല് മാസത്തിനകം തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം

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    തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ചിഹ്ന തർക്കം: നാല് മാസത്തിനകം തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
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    ന്യൂഡൽഹി: ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) പാർട്ടി ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ നാല് മാസത്തിനകം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. മമത ബാനർജി, ഋതബ്രത ബാനർജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

    ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സത്യവാങ്മൂലവും മറുപടികളും സമർപ്പിക്കാൻ നാല് ആഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനുശേഷമുള്ള മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ കേസിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതായത് മൊത്തം നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിച്ചത്.

    സെപ്റ്റംബർ 17-ന് പാർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരും 'പുല്ലും പൂവും' ചിഹ്നവും മരവിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപകയുമായ മമത ബാനർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹരജി സമർപ്പിച്ചത്.

    ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെ തങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ വിഷയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും മമത ബാനർജിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ചിഹ്ന തർക്കങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഡി. ശേഷാദ്രി നായിഡു വാദിച്ചു.

    എന്നാൽ കേസ് കമീഷന്റെ മുന്നിലെത്തി ഇതിനകം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി, നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ എ.ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നിർദേശിച്ചു. മമതയുടെ വിഭാഗം ജൂലൈയിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എതിർവിഭാഗമാണ് ഇനി മറുപടി നൽകാനുള്ളതെന്നും സിബലും കല്യാൺ ബാനർജിയും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മുകുൾ റോഹ്തഗി, നീരജ് കിഷൻ കൗൾ എന്നിവരും ഹാജരായി.

    പാർട്ടിയുടെ പേരിനും ചിഹ്നത്തിനും സംഘടനാപരമായ നിയന്ത്രണത്തിനും വേണ്ടി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും അവകാശവാദമുന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സെപ്റ്റംബർ 17-ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തുടർന്ന് മമത ബാനർജിയുടെ വിഭാഗത്തിന് 'മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന് പേരിടുകയും 'ഫുട്ബോൾ പ്ലേയർ' ചിഹ്നം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എതിർവിഭാഗത്തിന് 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന് പേരിട്ട് 'കവർ' ചിഹ്നവുമാണ് നൽകിയത്. ഒക്ടോബർ 6-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം, റജിനഗർ തുടങ്ങിയ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് ഈ ക്രമീകരണം ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് താൽക്കാലിക ക്രമീകരണം മാത്രമാണെന്നും, പാർട്ടി പേരിനും ചിഹ്നത്തിനുമുള്ള യഥാർത്ഥ അവകാശവാദത്തിന്മേൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുമെന്നും കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Supreme Court fixes timeline for ECI to decide TMC symbol, name dispute
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