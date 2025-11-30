Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഉത്തരവാദിത്വം...
    India
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:57 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:57 PM IST

    ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സുപ്രീം എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല -മഹ്‌മൂദ് മദനി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സുപ്രീം എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല -മഹ്‌മൂദ് മദനി
    cancel
    camera_alt

    മ​ഹ്‌​മൂ​ദ് മ​ദ​നി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ്, മു​ത്ത​ലാ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി​യെ​ന്ന് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മാ​യെ ഹി​ന്ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ മ​ഹ്‌​മൂ​ദ് മ​ദ​നി. സ്വ​ന്തം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ മാ​ത്ര​മേ സു​പ്രീം എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​കൂ​വെ​ന്നും സ്വ​ന്തം ബാ​ധ്യ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് സു​പ്രീം എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഭോ​പാ​ലി​ല്‍ ഒ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​റ്റു ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​ക്കി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ചും നി​രാ​ലം​ബ​രാ​ക്കി​യും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് മാ​ത്രം പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും മു​സ്‍ലിം വ​ഖ​ഫു​ക​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും മ​ദ്റ​സ​ക​ളെ​യും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും മോ​ശ​മാ​ക്ക​ലും ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    1991ലെ ​ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ നി​യ​മം നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ, ഗ്യാ​ന്‍വാ​പി, ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ജ​ന്മ​ഭൂ​മി കേ​സു​ക​ളി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല കീ​ഴ്‌​ക്കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ മ​ദ​നി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ‘ജി​ഹാ​ദ്’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തേ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​തി​ര്‍ത്തു.

    വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ ജം​ഇ​യ്യ​ത് പാ​സാ​ക്കി​യ പ്ര​മേ​യം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​പ്പോ​ലും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കി​യേ​ക്കാം. അ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiaMaulana Mahmood MadaniLatest NewsSupreme Court
    News Summary - Supreme Court does not deserve to be called Supreme, says Maulana Mahmood Madani
    Similar News
    Next Story
    X