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Madhyamam
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    അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കൽ; തൃണമൂൽ ഹരജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി

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    supreme court
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നാ​ല് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച കാ​ര്യം ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എം.​എം സു​ന്ദ​രേ​ശും പി.​ബി വ​രാ​ലെ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ പൊ​ലീ​സാ​ണ് നാ​ല് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ഫ്.​സി ബാ​ങ്കി​ലെ മൂ​ന്ന് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‍മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) നേ​ര​ത്തെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വേ​റെ മൂ​ന്ന് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ടി.​എം.​സി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ഭി​ഷേ​ക് മ​നു സി​ങ്‌​വി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​തി​മാ​സം 12.15 കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും, അ​ത് നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ കോ​ട​തി നി​യ​മി​ച്ച അ​ഡ്‍മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    News Summary - Supreme Court Dismisses Trinamool Congress Petition Over Account Freezing
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