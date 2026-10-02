അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കൽ; തൃണമൂൽ ഹരജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി

അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കൽ; തൃണമൂൽ ഹരജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നാല് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ച നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. കൽക്കത്ത ഹൈകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തിൽ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ മരവിപ്പിച്ച കാര്യം ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം സുന്ദരേശും പി.ബി വരാലെയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസാണ് നാല് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചത്. അനധികൃത പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടിയുടെ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്കിലെ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, പാർട്ടിയുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവയുടെ ഉപയോഗം അനുവദിച്ച് ഹൈകോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, സുപ്രീംകോടതി അതിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വേറെ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഹൈകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് അപ്പീലുമായി പാർട്ടി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ പൊലീസ് മരവിപ്പിച്ചതെന്ന് ടി.എം.സിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിങ്വി ബോധിപ്പിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രതിമാസം 12.15 കോടി രൂപ ആവശ്യമാണെന്നും, അത് നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കോടതി നിയമിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോട് ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് കോടതി അഭിഭാഷകനെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ അനുവദിക്കണമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത അഭ്യർഥിച്ചു.
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