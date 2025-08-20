Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:46 PM IST

    16കാരിയായ മുസ്‍ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹമാകാം; ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി സു​പ്രീംകോ​ട​തി

    16കാരിയായ മുസ്‍ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹമാകാം; ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി സു​പ്രീംകോ​ട​തി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 16കാ​രി​യാ​യ മു​സ്‍ലിം പെ​ൺ​കു​ട്ടി വി​വാ​ഹി​ത​യാ​കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. വി​വാ​ഹം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന 2022ലെ ​പ​ഞ്ചാ​ബ്- ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ദേ​ശീ​യ ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ബി.​വി നാ​ഗ​ര​ത്ന, ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ത​ള്ളി. ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സ​മി​തി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ ഇ​ട​പെ​ടാ​നാ​കു​മെ​ന്നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത് വി​ചി​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    18 വ​യ​സ്സ് എ​ത്താ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് വ്യ​ക്തി​നി​യ​മം മാ​ത്രം വെ​ച്ച് വി​വാ​ഹി​ത​യാ​കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ്രാ​പ്തി​യു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന സ​മി​തി അ​ഭി​​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ ചോ​ദ്യം സു​പ്രീം കോ​ട​തി ത​ള്ളി. മു​മ്പും ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​മി​തി ഹ​ര​ജി​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം 15 വ​യ​സ്സി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി എ​ത്തു​ന്ന മു​സ്‍ലിം ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് വി​വാ​ഹം ആ​കാ​മെ​ന്ന് 2022ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കുറഞ്ഞ വി​വാ​ഹ​പ്രാ​യം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 18ഉം ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് 21ഉം ​ആ​ക്കു​ന്ന ബാ​ല​വി​വാ​ഹ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം 2006ലെ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കും 18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ലൈം​ഗി​ക സ​മ്മ​തം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത പോ​ക്സോ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കും വി​ധി എ​തി​രാ​ണെ​ന്ന് സ​മി​തി വാ​ദി​ച്ചു.

    അ​തേസ​മ​യം, ​ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി സ​മാ​ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്ക​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീംകോ​ട​തി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം വി​വാ​ഹ​പ്രാ​യം മ​റ്റു സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടേ​തു​മാ​യി ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ദേ​ശീ​യ വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തെ സു​പ്രീംകോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Supreme Court dismisses NCPCR’s plea against High Court decision that a Muslim girl can marry after attaining puberty
