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    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 11:23 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 11:23 PM IST

    എ.ഐ ധാർമികത; മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതി

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    എ.ഐ ധാർമികത; മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതി
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ് മ​ല്യ ബ​ഗ്ജി, വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ​താ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​രീ​ക്ഷ​ണം, ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നീ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളോ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ന​രേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ ഗോ​സ്വാ​മി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ വി​ദ​ഗ്ധ​ര​ല്ലെ​ന്നും ന​യ​പ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​ഘാ​ത പ​ഠ​ന​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഓ​ഡി​റ്റും ആ​റാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ത്തി പ​ര​സ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:central governmentArtificial IntelligenceGuidelinesAI ​​Supreme Court
    News Summary - Supreme Court Directs Centre to Formulate Guidelines on AI Ethics
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