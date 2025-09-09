Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:09 AM IST

    മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൽ സെഷൻസ് കോടതികളെ മറികടക്കുന്നു; കേരള ഹൈകോടതിക്ക് സുപ്രീംകോടതി വിമർശനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൈ​കോ​ട​തി ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ്
    Kerala High Court, Supreme Court
    cancel
    camera_alt

    കേരള ഹൈകോടതി, സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ക്കി​യ​തി​നെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. വി​ഷ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ ലൂ​ഥ്റ​യെ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. കേ​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    മ​റ്റൊ​രു ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത കാ​ര്യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം​നാ​ഥ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​രോ​ട് ആ​ദ്യം സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി പ​റ​യാ​ത്ത​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ത്തി​ലും(​സി.​ആ​ർ.​പി.​സി) ഭാ​ര​തീ​യ നാ​ഗ​രി​ക് സു​ര​ക്ഷാ സം​ഹി​ത(​ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്)​യി​ലും ഒ​രു അ​ധി​കാ​ര ക്ര​മം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള ഹൈ​​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഈ​യൊ​രു രീ​തി ത​ങ്ങ​ളെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം​നാ​ഥും ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​രോ​ട് ആ​ദ്യം സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ പ​റ​യാ​ത്ത​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്? കോ​ട​തി​യു​ടെ മു​മ്പാ​കെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കു​വ​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സ​ലി​ന്റെ കേ​സി​നെ കു​റി​ച്ച​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു നി​യ​മ ത​ത്ത്വ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം​നാ​ഥ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ആ​ദ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ല വ​സ്തു​ത​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യു​ടെ മു​മ്പാ​കെ വ​രാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ങ്കി​ലു​മെ​ത്തു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം​നാ​ഥ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High Courtanticipatory bailcriticizesSupreme Court
    News Summary - Supreme Court criticizes Kerala High Court for overriding sessions courts in anticipatory bail
    Similar News
    Next Story
    X