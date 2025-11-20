Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘ബില്ലുകൾ ഗവർണർ...
    India
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:47 AM IST

    ‘ബില്ലുകൾ ഗവർണർ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല, രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭക്ക് തിരിച്ചയക്കാം; സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച തീരുമാനം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തള്ളി’

    text_fields
    bookmark_border
    രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിന് മറുപടിയുമായി സുപ്രീംകോടതി
    Supreme Court and Presidential reference
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവർണർക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ മറുപടികളുമായി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്. ആശയവിനിമയം ഇല്ലാതെ ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ലെന്നും. ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണെന്നും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

    ഗവർണറുടെ വിവേചന അധികാരം എന്തിനൊക്കെയെന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട്. അനിയന്ത്രിതമായി പിടിച്ചുവെക്കാനുള്ള വിവേചന അധികാരമില്ല. ബില്ലുകൾ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമല്ല. ഗവർണർ ഒപ്പിടാതെ അംഗീകാരം നൽകുന്നതും ഭരണഘടനാപരമല്ല. ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് ഫെഡറൽ തത്വത്തിന് എതിരാണ്. നിയമസഭയുമായി ആശയവിനിമയം വേണം. ചർച്ചയിലൂടെയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    ഒരു ബിൽ ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ‍?

    ഒരു ബിൽ ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ മൂന്നു വഴികളുണ്ട്. ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകാം. അല്ലെങ്കിൽ മണി ബിൽ ഒഴികെയുള്ള ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വിടാം. മൂന്നാമത്തേത് ബില്ലിൽ ഒപ്പ് വെക്കാതിരിക്കാം. എന്നാൽ, അകാരണമായി ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നിയമസഭയുമായി ഒരു ആശയവിനിമയമാണ് വേണ്ടത്. ആശയവിനിമയത്തിനായി ബിൽ തിരിച്ചയക്കണം. തുടർന്ന് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം കാണണം. യഥാർഥത്തിൽ ഒരു ബില്ലിൻമേൽ ഗവർണർ ഒരുപാട് കാലം അടയിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

    മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം ഗവർണർക്ക് വേണമോ?

    ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം പാലിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഗവർണർക്ക് ഉപദേശം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ, ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണർക്ക് വിവേചനാധികാരം ഉണ്ട്.

    ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്റെ റ​ഫ​റ​ൻ​സിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മറുപടി നൽകിയത്. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​ക്ക് പു​റ​മെ നിയുക്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം​നാ​ഥ്, പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ, എ.​എ​സ്. ച​ന്ദൂ​ർ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ലു​ള്ളത്. രാ​ഷ്ട്ര​തിയുടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സിൽ 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വാദം സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    സുപ്രീംകോടതിയോട് രാഷ്​​ട്രപതി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ബി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ലു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്?

    • ബി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​​പ​ദേ​ശ​ത്താ​ലും സ​ഹാ​യ​ത്താ​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​രം ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധ​യേ​മാ​ക്കാ​മോ?

    • 200ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ കോ​ട​തി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 361ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം ഒ​രു ത​ട​സ്സ​മാ​ണോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യു​ടെ​യും അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ 200ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ത​ന്റെ എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് രീ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​മാ​കു​മോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 201ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​രം കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​മോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യു​ടെ​യും അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ 201ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ത​ന്റെ എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് രീ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​മാ​കു​മോ?

    • രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​രു ബി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി തേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ഉം 201​ഉം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ​യും രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കണോ?

    • ബി​ല്ലി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നാ​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ത് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ കോ​ട​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടോ?

    • ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ​യും രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ​യും അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​ക്കും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കാ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന 142ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നി​ല​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​കു​മോ​?

    • സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഒ​രു നി​യ​മം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​വു​ന്ന നി​യ​മ​മാ​കു​മോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 145(3) അ​നു​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​യം വ​ന്നാ​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് അ​ഞ്ച് ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് വി​ഷ​യം വി​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ല്ലേ ആ​ദ്യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​യു​ടെ 142ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​കാ​ധി​കാ​രം മ​റ്റു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​ന​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​കാ​മോ​?

    • കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 131ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്താ​ല​ല്ലാ​തെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ മ​റ്റു അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ട​യു​ന്നു​ണ്ടോ?

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​ക്ക് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് 14 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി തേ​ടി രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക​കം രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ ​ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​യി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ തീ​ർ​പ്പാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​നം.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. പാ​ർ​ദി​വാ​ല, ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143(1) അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ട​ലാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. പൊ​തു​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​യ​മ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള​താ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143(1) അ​നു​ച്ഛേ​ദം.

    ഇ​തി​ന് മു​മ്പും രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി റ​ഫ​റ​ൻ​സു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പ​ക​രം രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു ​നി​ന്നു​ള്ള റ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:presidentDroupadi MurmuLatest NewsSupreme Court
    News Summary - Supreme Court Constitution Bench responds to President's reference
    Similar News
    Next Story
    X