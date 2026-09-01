ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മക്കെതിരായ ആരോപണം; രാജസ്ഥാനിൽ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് നിർദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജസ്ഥാൻ ഹൈകോടതി ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് പ്രകാശ് ശർമ്മക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകി സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം. ഛത്തീസ്ഗഢ് ഹൈകോടതിയിലെ ജഡ്ജിയായ സഞ്ജീവ് കുമാർ അഗർവാളിനെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ഹൈകോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി കൊളീജിയം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന എന്നിവരടങ്ങിയ കൊളീജിയമാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത്.
ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മയുടെ ഭരണപരമായ നടപടികൾക്കും പെരുമാറ്റത്തിനുമെതിരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്തയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് കത്തുകൾ അയച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 2, 10, 17 തീയതികളിൽ അയച്ച ഈ കത്തുകളിൽ, ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മ തന്റെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും ചില സ്വാധീനമുള്ള കക്ഷികൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ, ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മയുടെ ചില നടപടികൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ വിശ്വാസ്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 26-ന് വിരമിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചില പ്രധാന കേസുകളിൽ തിടുപ്പപ്പെട്ട് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ജയ്പൂർ, ജോധ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഭിഭാഷകർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഭിഭാഷക സംഘടനകൾ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ സമ്പൂർണ്ണ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മ സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ എല്ലാ ജുഡീഷ്യൽ ജോലികളിൽ നിന്നും സ്വയം പിന്മാറുന്നതായി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഞ്ചിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കേസുകൾ മറ്റ് ബെഞ്ചുകളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും, രാജസ്ഥാൻ ഹൈകോടതിയിലെ നിലവിലെ വിവാദങ്ങൾ നീതിന്യായ രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് കുമാർ അഗർവാൾ ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ ഹൈകോടതിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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