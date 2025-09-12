Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    12 Sept 2025 10:09 PM IST
    12 Sept 2025 10:09 PM IST

    സുപ്രീംകോടതി അതിസുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ഫോട്ടോ, റീൽ വിഡിയോ ഷൂട്ടിന് വിലക്ക്

    Supreme court
    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ അ​തി​സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ല്ലാ​തെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​യും റീ​ൽ, വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ്ങും നി​രോ​ധി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റീ​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​നും വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും കാ​മ​റ​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ട്രൈ​പ്പോ​ഡും സെ​ൽ​ഫി സ്റ്റി​ക്കു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കി. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ലൈ​വ് ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റും അ​തി​നാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രും കോ​ട​തി പ​രി​സ​രം ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​പു​റ​മെ, വി​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫി​യി​ലും റീ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

