Madhyamam
    12 Nov 2025 6:32 AM IST
    കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ത്യേ​​ക തീ​​വ്ര വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​കാ പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണം: പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം അ​​റി​​യി​​ക്കാ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷനോട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ത്യേ​​ക തീ​​വ്ര വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​കാ പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണം: പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം അ​​റി​​യി​​ക്കാ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷനോട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി
    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: ബി​​ഹാ​​റി​​ന് പി​​ന്നാ​​ലെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ത്യേ​​ക തീ​​വ്ര വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​കാ പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണം (എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ) ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്തു​​ള്ള ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ളി​​ൽ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം അ​​റി​​യി​​ക്കാ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ന് ര​​ണ്ടാ​​ഴ്ച​​ത്തെ സ​​മ​​യം ന​​ൽ​​കി സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി.

    എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​റു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ടു സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച എ​​ല്ലാ ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ളും ജ​​സ്റ്റി​​സ് സൂ​​ര്യ​​കാ​​ന്ത് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നാ​​യ ബെ​​ഞ്ച് ന​​വം​​ബ​​ർ 26ന് ​​വീ​​ണ്ടും പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കും. എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​റി​​നെ പി​​ന്തു​​ണ​​ക്കു​​ന്ന ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള എ.​​ഐ.​​എ.​​ഡി.​​എം.​​കെ​​യെ കേ​​സി​​ൽ ക​​ക്ഷി ചേ​​രാ​​ൻ കോ​​ട​​തി അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ചു. അ​​ത​​ത് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​റി​​ന്‍റെ സാ​​ധു​​ത സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച വാ​​ദം കേ​​ൾ​​ക്ക​​ൽ ന​​ർ​​ത്തി​​വെ​​ക്കാ​​ൻ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി ഹൈ​​കോ​​ട​​തി​​ക​​ളോ​​ട് നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു.​പൗ​​ര​​ത്വം നി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കാ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നെ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​ൻ പാ​​ടി​​ല്ലെ​​ന്ന് ചൊ​​വ്വാ​​ഴ്ച ഹ​​ര​​ജി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​വെ എ.​​ഡി.​​ആ​​റി​​നു​​വേ​​ണ്ടി ഹാ​​ജ​​രാ​​യ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ പ്ര​​ശാ​​ന്ത് ഭൂ​​ഷ​​ൺ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, “അ​​വ​​ർ​​ക്ക​​തി​​ന് അ​​ധി​​കാ​​ര​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ​​ര​​ത് ചെ​​യ്യും, അ​​ധി​​കാ​​ര​​മി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​തു ചെ​​യ്യി​​ല്ല” എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ജ​​സ്റ്റി​​സ് സൂ​​ര്യ​​കാ​​ന്തി​​ന്‍റെ മ​​റു​​പ​​ടി. വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ലെ ഇ​​ര​​ട്ടി​​പ്പ് ക​​ണ്ടെ​​ത്തി വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റാ​​ൻ ഡീ-​​ഡ്യൂ​​പ്ലി​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ സോ​​ഫ്റ്റ്‍വെ​​യ​​ർ​​പോ​​ലു​​ള്ള ബ​​ദ​​ൽ മാ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടെ​​ന്ന് പ്ര​​ശാ​​ന്ത് ഭൂ​​ഷ​​ൺ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി.

