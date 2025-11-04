Begin typing your search above and press return to search.
    ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിരോധനം: മറുപടി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    സു​പ്രീംകോടതി, പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മി​ങ്ങി​ന് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 2025ലെ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് നി​യ​മം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് ഗെ​യി​മി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി​യ​ത്.

    നി​യ​മം വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കെ, ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബി​സി​ന​സ് നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഡ​ൽ​ഹി, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​ർ​പ്പാ​കാ​തെ കി​ട​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് സ്വ​മേ​ധ​യാ മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ൾ ഒ​രേ നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് വി​വി​ധ കോ​ട​തി​ക​ളി​ലു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​ത​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ച് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഏ​കീ​കൃ​ത ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:online gamingSupreme CourtOnline Gaming Regulation Bill
    News Summary - Supreme Court asks Centre to file comprehensive reply on pleas challenging online gaming law
