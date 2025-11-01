Begin typing your search above and press return to search.
    പോക്സോ അതിജീവിതയെ വിവാഹം ചെയ്ത യുവാവിന്റെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി

    ഉ​ത്ത​ര​വ് സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും മ​റ്റേ​തെ​ങ്കിലും കേ​സി​ന് മാ​തൃ​ക​യ​​​ല്ലെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച്
    Supreme Court dismisses proceedings against accused in rape case on marrying the same woman
    സു​പ്രീംകോടതി, പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മാ​യി ലൈം​ഗി​ക ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി, പി​ന്നീ​ട് അ​തേ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ​തി​രാ​യ പോ​ക്സോ കേ​സ് ന​ട​പ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​നു​ച്ഛേ​ദം 142 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. പ്ര​തി ‘കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​ത് കാ​മ​ത്തി​ന്റേ​ത​ല്ല, പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു’​വെ​ന്നും കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ത്ത​ര​വ് സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും കേ​സി​ന് മാ​തൃ​ക​യ​​​ല്ലെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.പ്ര​തി​യു​​ടെ അ​പ്പീ​ലാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ചെ​ന്നും ഒ​രു വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ര​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ര​യും കു​ടും​ബ​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത​യും എ.​ജി. മാ​സി​ഹും അ​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ സ​മീ​പ​നം വേ​ണ​മെ​ന്നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്കൊ​പ്പം ക​രു​ണ​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലും വേ​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നീ​തി​യു​ടെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ​യും ഇ​ര​യു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ​യും ഭി​ന്ന​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ദ​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ചി​ത​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ നീ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ അ​ധി​കാ​രം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, പ്ര​തി​യും ഭാ​ര്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​നു​ക​മ്പ​ക്കും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മു​റ​വി​ളി അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ നീ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​ക​മ്പ കാ​ര​ണം മി​ത​മാ​യ നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​കേ​സി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തും കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കും. ഇ​ത് ഇ​ര​ക്കും കു​ഞ്ഞി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ന​ക്കും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര്യ​യെ​യും കു​ട്ടി​യെ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ പ​രി​പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ലം സു​ഖ​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

