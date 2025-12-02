Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 2 Dec 2025 5:10 PM IST
    date_range 2 Dec 2025 5:10 PM IST

    കേരളത്തിൽ എസ്.ഐ.ആർ തുടരാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ തുടരാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. എസ്.ഐ.ആർ സമയ പരിധി നീട്ടാനായി പ്രത്യേക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി കേരളത്തോട് നിർദേശിച്ചു. അക്കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കണം. മറ്റന്നാൾ തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നൽകി.

    ഹരജിക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിൽ ന്യായമുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നിരീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും എസ്.ഐ.ആർ നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനുകൾ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചത്.

    അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ജീവനക്കാരെ നടപടികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ളവർ അതിൽ തുടരണം. ഒരു ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കമീഷനോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദേശിച്ചു.

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ മാസം 21 വരെ എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേരളം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം എസ്.ഐ.ആർ വന്നത് പ്രശ്നമായെന്നും കേരളം ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    അതേസമയം, കേരളത്തിൽ 99 ശതമാനം ഫോമുകളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയായെന്നും എസ്.ഐ.ആറിനായി പ്രത്യേക ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികളിലുള്ളവർ എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എസ്.ഐ.ആർ നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിലയിരുത്തിയത്.

