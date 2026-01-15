മമതക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതി: ഇ.ഡി​ റെയ്ഡിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു; ​കൊൽക്കത്ത പൊലീസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആറിന് സ്റ്റേ

മമതക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതി: ഇ.ഡി റെയ്ഡിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു; കൊൽക്കത്ത പൊലീസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആറിന് സ്റ്റേtext_fields
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവായ ‘ഐ-പാകി’ന്റെ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്കും സംസ്ഥാന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ ഇ.ഡി സമർപിച്ച ഹരജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂന്ന് എഫ്.ഐ.ആറുകളിലെയും തുടർ നടപടികൾ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കോടതി പരിശോധിക്കേണ്ട വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണിതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ഇ.ഡിയുടെയോ മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയോ അന്വേഷണവും സംസ്ഥാന ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടലും സംബന്ധിച്ച ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഹരജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തോന്നുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ചയുടെ ഉന്നമനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഏജൻസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിലവിലെ രീതിയിൽ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെടാതെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുകയും വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിയമരാഹിത്യത്തിന്റെ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.
ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് അധികാരമില്ല എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ, പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിൽ, ഏജൻസികൾക്ക് അധികാരം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം ഇ.ഡി സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹരജിയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനം, മമത ബാനർജി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഡി.ജി.പി രാജീവ് കുമാർ, കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമീഷണർ മനോജ് കുമാർ വർമ, സൗത് കൊൽക്കത്ത ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ പ്രിയബത്ര റോയ് എന്നിവർക്കാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഇ.ഡിയുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഇ.ഡി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി എതിർ കക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് അടുത്തതായി ഫെബ്രുവരി 3ന് പരിഗണിക്കും. ജനുവരി 8ന് പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ സി.സി.ടി.വി കാമറകളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register