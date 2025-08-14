Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 7:28 AM IST

    ‘വോട്ടർ സൗഹൃദ എസ്.ഐ.ആർ’; ‘വോ​ട്ടു ബ​ന്ദി’​യെ വീ​ണ്ടും പി​ന്തു​ണ​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    • അ​ന്തി​മ വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ലെ ര​ണ്ട് ജ​ഡ്ജി​മാ​രും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു
    Rahul Gandhi
    ജീ​വ​നോ​ടെ​യു​ണ്ട്: ബിഹാ​റി​െ​ല വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ കാ​ണാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്നു ത​ന്നെ 65 ല​ക്ഷം ​പേ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ ‘വോ​ട്ടു​ബ​ന്ദി’ എ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന(​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) വോ​ട്ട​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ 11 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്തും ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ലെ ര​ണ്ട് ജ​ഡ്ജി​മാ​രും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത​രും ദ​രി​ദ്ര​രു​മാ​യ അ​നേ​കം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ ഈ 11 ​രേ​ഖ​ക​ളു​മി​ല്ലെ​ന്ന അ​ഭി​ഷേ​ക് മ​നു സി​ങ്‍വി​യു​ടെ വാ​ദം ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി, കൂ​ടു​ത​ൽ ഐ.​പി.​എ​സു​കാ​രും ഐ.​എ.​എ​സ​ു​കാ​രും വ​രു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​നെ അ​ത്ര​ക്ക് മോ​ശ​മാ​ക്കേ​ണ്ട എ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ആ​ധാ​റും വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി​യും റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡും കൂ​ടി പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​ക​ളാ​യി കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന്നെ അ​ഭി​പ്രാ​യം ഇ​രു ജ​ഡ്ജി​മാ​രും അ​ന്തി​മ വാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റം.

    മു​മ്പ് പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് ഏ​ഴ് രേ​ഖ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു, അ​തി​പ്പോ​ൾ 11 ആ​ക്കി​യ​ല്ലോ എ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ധാ​റി​നെ പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​യാ​യി കാ​ണാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​നു​ള്ള​താ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ധാ​റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​വാ​ദം സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ലും ഏ​ഴി​ന് പ​ക​രം 11 രേ​ഖ​ക​ൾ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള രേ​ഖ​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യി മാ​റി. എ​ല്ലാ 11 രേ​ഖ​ക​ളും കാ​ണി​ച്ചാ​ലേ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ​ചേ​ർ​ക്കൂ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് വോ​ട്ട​ർ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് മ​തി എ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​തേ നി​ല​പാ​ട് കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​വും വോ​ട്ട​റു​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ഈ ​കേ​സെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

