    date_range 13 Aug 2025 10:29 PM IST
    date_range 13 Aug 2025 10:29 PM IST

    വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയവരുടെ ആത്മഹത്യ ശ്രമം: ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നു​പേ​ർ ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടി​​ല്ലെ​ന്നും ബി​ഹാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രാ​യ അ​ന്തി​മ വാ​ദ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സു​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച്.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ തീ​രും മു​മ്പ് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​രം കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി കൂ​ടി​യാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ക​ല്യാ​ൺ ബാ​ന​ർ​ജി​യാ​ണ് സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പോ​ലും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ ബി​ഹാ​റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലും ഈ ​മാ​സം എ​ട്ടി​ന് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഗോ​പാ​ൽ ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​നും ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ബം​ഗാ​ളി​ന്റെ കാ​ര്യം ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ൾ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​ഹാ​റി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന തീ​രു​മാ​നം ബം​ഗാ​ളി​നും ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

