എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിന് പഞ്ചസാരയും കരിമ്പും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇ-20 പെട്രോളിനായുള്ള എഥനോൾ നിർമാണത്തിനായി കരിമ്പിൻ നീരും സിറപ്പും കരിമ്പിൽനിന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഉപോൽപന്നമായ ബി-ഹെവി മൊളാസസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കി.
പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടാവുകയും വില കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. 2026 നവംബർ മുതൽ 2027 ഒക്ടോബർ വരെയാണ് വിലക്ക്. ഇതോടെ ലഭ്യമായ കരിമ്പ് പൂർണമായി പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ മില്ലുകൾക്ക് സാധിക്കും.
എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുടെ 1100 കോടി ലിറ്റർ എഥനോളിനായുള്ള പുതിയ ടെൻഡറിലാണ് കരിമ്പിൻ നീര്, പഞ്ചസാര സിറപ്പ്, ബി-ഹെവി മൊളാസസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള എഥനോൾ സംഭരണം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയത്.
പകരം ചോളം, കേടുവന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ള മിച്ചമുള്ള അരി, കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡിലുള്ള സി-ഹെവി മൊളാസസ് എന്നിവയിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോൾ മാത്രമേ ഈ ടെൻഡറിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും 20 ശതമാനം എഥനോൾ പെട്രോളിൽ കലർത്തി വിപണനം നടത്തുന്ന രീതിയിൽനിന്ന് പിറകോട്ട് പോകില്ല.
ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ചില്ലറ വിൽപന വില റെക്കോഡ് വർധനയിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്സവ സീസണുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി കരുതൽ ശേഖരമേറ്റി വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ലഭ്യമാക്കാനാണിത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന 30 ലക്ഷം ടൺ പഞ്ചസാരയാണ് എഥനോൾ നിർമാണത്തിനായി വകമാറ്റിയത്. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച പുതിയ പഞ്ചസാര സീസണിൽ രാജ്യത്തെ കരുതൽ ശേഖരം 37.5 ലക്ഷം ടൺ മാത്രമാണ്. മുൻവർഷം ഇത് 50 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു. പഞ്ചസാരക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ ധാന്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും എഥനോൾ സംഭരണം.
കരിമ്പ് ഉൽപാദന സംസ്ഥാനങ്ങളായ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ രൂക്ഷമായ വരൾച്ച പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. 2025-26 സീസണേക്കാൾ 11 ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടായത്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register