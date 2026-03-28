Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാഹുലിനെ കണ്ട്...
    India
    Posted On
    date_range 28 March 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 28 March 2026 11:11 PM IST

    രാഹുലിനെ കണ്ട് സു​ധാ​ക​രൻ; ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയാകണം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്) ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും, 100 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി വ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ കെ.​സു​ധാ​ക​ര​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് ആ​യു​ഷ്കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടു​ന്ന നേ​താ​വാ​യ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ ക​രു​ത്തും കൂ​റു​മു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പോ​രാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് സു​ധാ​ക​ര​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ramesh Chennithalasudhakaranchief ministerRahul Gandhi
    News Summary - Sudhakar meets Rahul; Ramesh Chennithala should become the Chief Minister
    X