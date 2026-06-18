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    India
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 10:52 PM IST

    വിദ്യാർഥികളേ ശാന്തരാകൂ, വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളിൽ വീഴരുത്: നീറ്റ് പരീക്ഷാർഥികളോട് എൻടിഎ

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    മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റാ​യ 14416ൽ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം
    വിദ്യാർഥികളേ ശാന്തരാകൂ, വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളിൽ വീഴരുത്: നീറ്റ് പരീക്ഷാർഥികളോട് എൻടിഎ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നീ​റ്റ് പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കാ​തെ ശാ​ന്ത​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി (എ​ൻ.​ടി.​എ). സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​താ​ര്യ​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വു​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി എ​ൻ.​ടി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ത​ന്നെ ന​ട​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ‍്യ​മ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വീ​ണു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും എ​ൻ.​ടി.​എ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ‘‘എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. പ​രീ​ക്ഷാ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്കാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ഹു​ത​ല സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്’’ -ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നി​ക​ളു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് മേ​യ് മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ന്ന നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​രീ​ക്ഷാ സ​മ്മ​ർ​ദം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും. സ​മ്മ​ർ​ദം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി തോ​ന്നു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​നി​ച്ച​ല്ലെ​ന്നും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി ‘മ​നാ​സ്’ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റാ​യ 14416ൽ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ശാ​ന്ത​രാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടും അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും എ​ൻ.​ടി.​എ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    TAGS:StudentsneetNTANEET-UG
    News Summary - Students, stay calm, don't fall for fake news: NTA to NEET exam candidates
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