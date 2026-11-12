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    ജെ.എൻ.യുവിൽ എസ്.സി, എസ്.ടി വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവ്; സംവരണ അട്ടിമറിക്കെതിരെ സമരം

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    ജെ.എൻ.യുവിൽ എസ്.സി, എസ്.ടി വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവ്; സംവരണ അട്ടിമറിക്കെതിരെ സമരം
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സം​വ​ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ (ജെ.​എ​ൻ.​യു) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി (എ​സ്.​സി), പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ (എ​സ്.​ടി) വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് കാ​മ്പ​സി​ൽ 22 ദി​വ​സ​മാ​യി സ​മ​രം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യും ബാ​പ്സ​യു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 15 ശ​ത​മാ​ന​വും, എ​സ്.​ടി​ക്ക് 7.5 ശ​ത​മാ​ന​വും, ഒ.​ബി.​സി​ക്ക് 27 ശ​ത​മാ​ന​വും, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​ന​വും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​വും സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ആ​കെ സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ഓ​രോ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ​യും വി​വി​ധ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സീ​റ്റു​ക​ൾ വെ​വ്വേ​റെ തി​രി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ​സം​വ​ര​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ചെ​റി​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, 7.5 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു എ​സ്.​ടി സീ​റ്റ് പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. സം​സ്കൃ​ത പ​ഠ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 12 സീ​റ്റു​ക​ൾ നെ​റ്റ്, ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​റ് വീ​തം തി​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ത്തും എ​സ്.​ടി സം​വ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ജെ.​എ​ൻ.​യു അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2021-22ൽ 1,500 ​ആ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 2024-25ൽ 1,143 ​ആ​യും, എ​സ്.​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 741ൽ ​നി​ന്ന് 545 ആ​യും കു​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Students Protest Alleged Reservation Violation
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