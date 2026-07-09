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    India
    Posted On
    date_range 9 July 2026 6:50 PM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 6:50 PM IST

    ബംഗളൂരുവിലെ സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ; ​അധ്യാപകൻ മർദിച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി കുടുംബം

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    ഗുരുകിരൺ, സ്കൂളിന് സമീപത്തെ പ്രതിഷേധം

    ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ബംഗളൂരുവിന് സമീപം ദേവനഹള്ളിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. ഗുരുകിരൺ എന്ന 12കാരനാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടിയെ പി.ടി അധ്യാപകൻ മർദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മരണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം.

    സ്റ്റെർലിങ് ഇംഗ്ലീഷ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അറിയിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഫോൺ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഗുരുകിരൺ മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും സ്കൂളിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഷേധത്തി​നിടെ പി.ടി അധ്യാപകനെ പ്രതിഷേധക്കാർ മർദിച്ചതായും പറയുന്നു.

    ഗുരു കിരൺ രാവിലെ 5.15 ഓടെ ഉറക്കമുണർന്ന് 5.30 ഓടെ സ്കൂളിലെ പതിവ് വ്യായാമ സെഷനിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് റൗണ്ട് ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് കളിസ്ഥലത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണു. ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും മരിച്ചുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതായി സ്കൂൾ അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.

    എന്നാൽ, രാവിലെ വ്യായാമത്തിനിടെ പി.ടി അധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ മർദിച്ചുവെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. സഹപാഠികളിൽ ചിലരും കുട്ടിയെ അധ്യാപകൻ അടിച്ചതായി പൊലീസിനോട് മൊഴി നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൂടാതെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പി.ടി അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ വടിയും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥി മൊഴി നൽകിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി.ടി അധ്യാപകനെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അധ്യാപകനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

    സംഭവത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്, സ്കൂളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മൊഴികൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്താനാകൂവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Student DeathPoliceBengaluru schoolBengaluru
    News Summary - Student Dies At Bengaluru School Parents Allege Assault
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