    India
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:46 PM IST

    ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി പാർലമെന്‍റിൽ; മാർഗനിർദേശം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ഈ ​വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​പ​നേ​താ​വ് ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​വും യാ​ത്രാ​ക്കൂ​ലി ഉ​യ​രു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​വും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ല​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഗൊ​ഗോ​യ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​വ​രി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളും വി​വാ​ഹ​ത്തി​നാ​യി പോ​കു​ന്ന​വ​രു​മൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​വി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സ്‍പീ​ക്ക​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ത് ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​തൃ​ക ആ​കു​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ അ​ല​ങ്കോ​ല​പ്പെ​ട്ട​ത് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ഴ​പ്പം കൊ​ണ്ട​ല്ല, അ​ത് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​ണ്. വി​മാ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​റ്റും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ന്ന പാ​ളി​ച്ച​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തെ​ന്നും ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് മെ​സേ​ജ് സ്വി​ച്ചി​ങ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ ത​ക​രാ​ർ കൊ​ണ്ട​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി പ്ര​മോ​ദ് തി​വാ​രി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന്, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പു​തി​യ ഫ്ലൈ​റ്റ് ഡ്യൂ​ട്ടി ടൈം ​ലി​മി​റ്റേ​ഷ​ൻ (എ​ഫ്.​ഡി.​ടി.​എ​ൽ) മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ 2025 ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഡി.​ജി.​സി.​എ അ​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ ഉ​യ​ർ​ത്തി​വി​ട്ട പ്ര​തി​സ​ന്ധി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​വി​യി​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന​വും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം താ​ക്കീ​ത് ന​ൽ​കി.

    ഹരജി ഹൈകോടതി ബുധനാഴ്ച കേൾക്കും; സുപ്രീംകോടതി കേട്ടില്ല

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഡി.​സി.​സി.​എ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വി​വി​ധ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ധി​ത​രാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ത് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി വി​ശ​ദ​മാ​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്‌​മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

