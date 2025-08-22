Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'പൊതു ഇടത്തിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:44 PM IST

    'പൊതു ഇടത്തിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കരുത്, വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയവയെ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിട്ടയക്കണം'; സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    പൊതു ഇടത്തിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കരുത്, വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയവയെ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിട്ടയക്കണം; സുപ്രീംകോടതി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളി​ൽ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ​തും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ​തു​മ​ല്ലാ​ത്ത​വ​യെ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നം​ഗ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി​ച്ചു.

    നാ​യ്ക്ക​ളെ അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​റ​ന്നു​വി​ട​രു​തെ​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ലെ ​ര​ണ്ടം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ഠി​ന​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്താ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥ്, സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത, എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ചാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി. ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടാ​കെ​യു​ള്ള തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ കേ​സു​ക​ളും വി​വി​ധ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണോ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് അ​വി​ടെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് തീ​റ്റ കൊ​ടു​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നും അ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ആ​രും ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ ദ​ത്തെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മൃ​ഗ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രെ സ​മീ​പി​ക്കാം. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച പ​ട്ടി സ്നേ​ഹി​ക​ളാ​യ ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യും ഓ​രോ സ​ർ​ക്കാ​റേ​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​യും യ​ഥാ​ക്ര​മം 25000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വീ​തം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ര​ജി​സ്ട്രി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​​വെ​ക്ക​ണം. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഈ ​തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stray dogsvaccinateSupreme Court
    News Summary - Stray dogs should be vaccinated and released - Supreme Court
    Similar News
    Next Story
    X