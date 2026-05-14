    Posted On
    date_range 14 May 2026 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 10:05 PM IST

    യു.പിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും: 89 മരണം

    ല​ഖ്നോ: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ലും പേ​മാ​രി​യി​ലും 89 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. 53 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 87 വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​രു​ക​യും മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​പു​ഴ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പൊ​ടു​ന്ന​നെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ പെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ൾ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ​ൈഫ്ല ​ഓ​വ​റു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​യി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പ​മെ​ത്തി​യ ക​ന​ത്ത കാ​റ്റി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളും ഹോ​ർ​ഡി​ങ്ങു​ക​ളും ടി​ൻ ഷെ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​താ​ണ് മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു.

    ദു​രി​ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റു​മാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​െ​ന്റ വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ക​ര ഷീ​റ്റി​ൽ അ​ള്ളി​പ്പി​ടി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ ക​ന​ത്ത കാ​റ്റി​ൽ വാ​യു​വി​ൽ 50 അ​ടി​യോ​ളം പ​റ​ന്നു​പോ​യി നി​ല​ത്തു​വീ​ഴു​ന്ന​തി​​ന്റെ വി​ഡി​യോ​യും പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:LucknowstormDeathnews
    News Summary - Storm and torrential rain in UP: 89 dead
