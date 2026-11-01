സ്റ്റിങ് ഓപറേഷൻ: പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വീഴ്ചകൾ വരുത്തി -എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സ്റ്റിങ് ഓപറേഷൻ: പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വീഴ്ചകൾ വരുത്തി -എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Sting operation: Opposition made lapses in police investigation - H.D. Kumaraswamy
ബംഗളൂരു: സ്റ്റിങ് ഓപറേഷനില് പൊലീസ് അന്വേഷണം സർക്കാർ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ജെ.ഡി.എസ് നേതാവ് എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി ട്വീറ്റിൽ ആരോപിച്ചു. കുരങ്ങന്റെ കൈയ്യില് വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം കിട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്. പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയെ അദ്ദേഹം ‘തുഗ്ലക്ക്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുഗ്ലക്കിന്റെ കൈകളില് അകപ്പെട്ട പൊലീസ് വകുപ്പിന്റെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്താണ് നിങ്ങൾ യഥാര്ത്ഥത്തില് ചെയ്യുന്നത്? അന്വേഷണത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിടാൻ മലക്കം മറിയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇരകളായവർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story