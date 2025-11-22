Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:35 PM IST

    അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല സ്ഥാപകന്‍റെ തറവാട് പൊളിക്കുന്നതിൽ സ്റ്റേ

    Stay on demolition of Al Falah University founder
    അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ജാ​​വേ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് സി​ദ്ദീ​ഖി​യു​ടെ ത​റ​വാ​ട് വീ​ട്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ജാ​​വേ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് സി​ദ്ദീ​ഖി​യു​ടെ ത​റ​വാ​ട് വീ​ട് പൊ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള മി​ലി​റ്റ​റി ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ നീ​ക്കം മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു. കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​വി​ലെ ഉ​ട​മ അ​ബ്‍ദു​ൽ മ​ജീ​ദാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം മ​ജീ​ദ് ഈ ​നോ​ട്ടീ​സി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് പ്ര​ണ​യ് വ​ർ​മ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​റു​പ​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ഗം കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഈ ​ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യും, ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന് എ​തി​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലും അ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സി​ദ്ദീ​ഖി​യു​ടെ പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 19നാ​ണ് മി​ലി​റ്റ​റി ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ബോ​ർ​ഡ് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. അ​ത് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​ട​മ​ക്ക് വെ​റും മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​മാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ഇ​തേ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ 1996-97ലും ​നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ഭാ​ഗം കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്രതിക്ക് അഭിഭാഷകനെ കാണാൻ അനുമതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​കേ​സി​ലെ പ്ര​തി ജാ​സി​ർ ബി​ലാ​ൽ വാ​നി​ക്ക് എ​ൻ.​ഐ.​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ന്‍റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ കാ​ണാ​ൻ പ​ട്യാ​ല ഹൗ​സ് കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. വി​ചാ​ര​ണ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹൈ​കോ​ട​തി ഈ ​ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​ട്യാ​ല ഹൗ​സ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച പ്ര​തി​ക്ക് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി​ല്ലാ, സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്‍ജി അ​ൻ​ജു ബ​ജാ​ജ് ചാ​ന്ദ്‍ന​യാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഡ്രോ​ണു​ക​ളും റോ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച് ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ളെ ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 17 നാ​ണ് എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം കോ​ട​തി ഇ​യാ​ളെ 10 ദി​വ​സ​ത്തെ എ​ൻ.​ഐ.​എ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. ന​വം​ബ​ർ 10ന് 15 ​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ആ​റ് പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ.

