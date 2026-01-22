Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 11:47 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 11:47 PM IST

    ടി.വി ചാനലുകളിൽ വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ

    മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ
    ടി.വി ചാനലുകളിൽ വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ദൃ​ശ്യ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ർ​ത്ത മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ടി.​വി ചാ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ർ​ത്താ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മി​തി​യാ​യ ന്യൂ​സ് ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് അ​തോ​റി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​വും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​​ൾ​ക്കെ​തി​​രെ​യാ​ണ്.

    2023 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ 54 ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തി​ൽ 32 എ​ണ്ണം മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളാ​ണ്. ല​വ് ജി​ഹാ​ദും തു​പ്പ​ൽ ജി​ഹാ​ദും മു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ന്നം വെ​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഹ​മാ​സ് സം​ഘ​ർ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സം​ഭ​വം വ​രെ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭൂ​മി കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ, ഭ​ക്ഷ്യ ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജി​ഹാ​ദ് പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    വി​ദ്വേ​ഷം അ​ട​ക്കം വി​ല​ക്കു​ള്ള ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യി​ക്കാ​നും പ​ര​മാ​വ​ധി 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നും അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ക​ഴി​യും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തോ​റി​റ്റി അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കാ​ൻ ശ​രാ​ശ​രി 12 മാ​സം വ​രെ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​രാ​തി​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം അ​തേ​പ​ടി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തു​വ​രെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പി​ഴ​യാ​യി ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മി​ശ്ര വി​വാ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വാ​സ്ത​വം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ല​വ് ജി​ഹാ​ദ് എ​ന്ന പ​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന് ടൈം​സ് നൗ ​ന​വ​ഭാ​ര​തി​നാ​ണ് ഈ ​പി​ഴ​യി​ട്ട​ത്.

    ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ തെ​ളി​വി​ല്ലാ​തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ചി​ത​മ​ല്ലെന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്‍ജി ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​കെ. സി​ക്രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ എ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

