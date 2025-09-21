Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:14 PM IST

    ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ; സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചെലവ് കൂടിയത് രണ്ടര മടങ്ങ്

    19 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്
    ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ; സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചെലവ് കൂടിയത് രണ്ടര മടങ്ങ്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശ​മ്പ​ളം, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, പ​ലി​ശ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​ല​വ് 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ട​ര മ​ട​ങ്ങ് വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി കം​പ്ട്രോ​ള​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ (സി.​എ.​ജി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2013-14ൽ 6.27 ​ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന ചെ​ല​വ് 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 15.64 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വി​െ​ന്റ 80-87 ശ​ത​മാ​ന​വും റ​വ​ന്യൂ ചെ​ല​വാ​ണ്.

    2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ, മൊ​ത്തം റ​വ​ന്യൂ ചെ​ല​വാ​യ 35,95,736 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ, 15,63,649 കോ​ടി രൂ​പ ശ​മ്പ​ളം, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, പ​ലി​ശ എ​ന്നീ ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 3,09,625 കോ​ടി രൂ​പ​യും ഗ്രാ​ന്റ്-​ഇ​ൻ എ​യ്ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ 11,26,486 കോ​ടി രൂ​പ​യും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. 2013-14ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ബ്സി​ഡി ചെ​ല​വ് 96,479 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2022-23ൽ 3,09,625 ​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    19 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​മ്പ​ള​ം നൽകാ​നാ​ണ്. പെ​ൻ​ഷ​ൻ, പ​ലി​ശ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, ഹ​രി​യാ​ന, ക​ർ​ണാ​ട​ക, പ​ഞ്ചാ​ബ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, തെ​ല​ങ്കാ​ന, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ലി​ശ​യി​ന​ത്തി​ലെ ചെ​ല​വാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം.

    Girl in a jacket

    News Summary - Salaries, pensions, interest; States' expenses increased by two and half times
