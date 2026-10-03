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    'നിങ്ങൾക്ക് ബിജെപിയെ ഭയമാണോ?'; എസ്‌ഐആർ വിഷയത്തിലെ മൗനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്റ്റാലിൻ

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    നിങ്ങൾക്ക് ബിജെപിയെ ഭയമാണോ?; എസ്‌ഐആർ വിഷയത്തിലെ മൗനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്റ്റാലിൻ
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    ചെന്നൈ: പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികളിലും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പുലർത്തുന്ന നിശബ്ദതയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തെത്തി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ധരാപുരത്ത് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷനായ വിജയ്ക്കെതിരെ സ്റ്റാലിൻ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.

    രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ വിജയ് മാത്രം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ചോദിച്ചു. 'മുഖ്യമന്ത്രി സർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഭയം? രാജ്യത്തെ എല്ലാ നേതാക്കളും ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും വായ തുറക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ബി.ജെ.പിയെ അത്രയധികം പേടിയാണോ?' എന്ന് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് വിജയ്‌യോട് പരസ്യമായി ചോദിച്ചു. തമിഴക വെട്രി കഴകം ബി.ജെ.പിയുടെ ഒരു ശാഖയാണെന്ന സത്യം ധരാപുരത്തെ പ്രചാരണത്തിനിടെ വിജയ് തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സ്റ്റാലിൻ പരിഹസിച്ചു.

    വിജയ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചേർന്ന മാന്യതയോടെ വേണം പെരുമാറാനെന്നും കേവലം വിലകുറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രിയെപ്പോലെ മാറരുതെന്നും സ്റ്റാലിൻ ഉപദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ വിജയ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെയും ആംഗ്യങ്ങളെയും സ്റ്റാലിൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. 1976-ൽ മീസ നിയമപ്രകാരം താൻ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ താടിയിലേറ്റ പരിക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിജയ് സഭയിൽ നടത്തിയ ആംഗ്യം സഭയുടെ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തടവറ അനുഭവങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി വിജയ് നിയമസഭയെ മാറ്റിയെന്നും തന്റെ ഭരണപരമായ പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ റീലുകളും പബ്ലിസിറ്റിയും മാത്രമാണ് വിജയ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    ഒക്ടോബർ 6-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ധരാപുരത്ത് സ്റ്റാലിൻ 2.5 കിലോമീറ്റർ നീണ്ട വമ്പൻ റോഡ്‌ഷോ നയിച്ചപ്പോൾ മധുരാന്തകത്തിൽ ടി.വി.കെ സ്ഥാനാർത്ഥി മരഗതം കുമാരവേലിന് വേണ്ടി വിജയ്‌യും വൻ റോഡ്‌ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു. റോഡിനിരുവശവും തടിച്ചുകൂടിയ വൻ ജനക്കൂട്ടം ഇരു പാർട്ടികളുടെയും പ്രചാരണത്തിന് വലിയ ആവേശമാണ് പകർന്നു നൽകിയത്.

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    News Summary - Stalin targets Vijay over his silence on the SIR issue
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