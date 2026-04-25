കൊടൈക്കനാലിൽ വിശ്രമത്തിനെത്തി സ്റ്റാലിൻ

കൊടൈക്കനാലിൽ വിശ്രമത്തിനെത്തി സ്റ്റാലിൻtext_fields
ചെന്നൈ: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ സ്റ്റാലിൻ വിശ്രമത്തിനായി കൊടൈക്കനാലിൽ. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ചെന്നൈയിൽനിന്ന് മധുര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി പിന്നീട് റോഡ് മാർഗം കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ദുർഗ സ്റ്റാലിനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
വിജയ പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് സ്റ്റാലിൻ കൈക്കൊണ്ട് ‘തമ്പ്’ കാണിച്ച് മറുപടി നൽകി. കൊടൈക്കനാലിലെ പാമ്പാർപുരത്തിലെ സ്വകാര്യ നക്ഷത്ര റിസോർട്ടിൽ സ്റ്റാലിനും കുടുംബവും അഞ്ച് ദിവസം താമസിക്കും. 2019, 2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാലിൻ കൊടൈക്കനാലിലെ ഇതേ റിസോർട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. മകൻ ഉദയനിധിയും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചിരുന്നു.
