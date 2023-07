എൻ.സി.പിയിലെ പിളർപ്പ്​: ആരൊക്കെ ആർക്കൊപ്പം, ഇന്നറിയാം

cancel By ഫൈ​സ​ൽ വൈ​ത്തി​രി മും​ബൈ: എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, എം.​പി​മാ​ർ, മ​റ്റ്​ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​രൊ​ക്കെ ശ​ര​ദ്​​പ​വാ​റി​നൊ​പ്പം ആ​രൊ​ക്കെ ബി.​ജെ.​പി പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​റി​നൊ​പ്പ​മെ​ന്ന്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​റി​യാം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ന്ദ്ര​യി​ലാ​ണ്​ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ യോ​ഗം. പ​തി​വു​പോ​ലെ ന​രി​മാ​ൻ​പോ​യ​ന്റി​ലെ വൈ.​ബി. ച​വാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ യോ​ഗം.

53ൽ 40​ഓ​ളം എ​ൻ.​സി.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ജി​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം. അ​തേ​സ​മ​യം, 31 പേ​രാ​ണ്​ അ​ജി​ത്തി​ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്ത്​​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. അ​ജി​ത്തി​നൊ​പ്പം പോ​യ ലോ​ക്​​സ​ഭ എം.​പി മ​റാ​ത്തി സി​നി​മ താ​രം അ​മോ​ൽ കോ​ലെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ, ത​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ വി​മ​ത​പ​ക്ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ശ​ര​ദ്​​പ​വാ​ർ വി​ല​ക്കി. ത​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ്​ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​നൊ​പ്പം പോ​യ​വ​ർ ത​ന്റെ ചി​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ്​ പ​വാ​റി​ന്റെ താ​ക്കീ​ത്. ബി.​ജെ.​പി പാ​ള​യ​ത്ത്​ പോ​യി ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ അ​ജി​ത്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭാ​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ പ​വാ​റി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ​വാ​റി​ന്റെ താ​ക്കീ​ത്. മ​ഹാ​ത്​​മ ഫു​ലെ, അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ, ശാ​ഹു മ​ഹാ​രാ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​ഠി​ച്ച മ​തേ​ത​ര, സ​മ​ത്വ, സാ​ഹോ​ദ​ര്യ നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ ന​യ​ത്തെ ശ​ക്​​ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും ശ​ര​ദ്​​പ​വാ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​മോ​ഡ​ൽ പി​ന്തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ജി​ത്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. Show Full Article

Split in NCP-Who is with whom-will know on wednesday