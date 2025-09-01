സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാർ; പുണെയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്text_fields
പുണെ: പുണെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം തിരികെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അടിയരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തെന്നും യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിയെന്നും സ്പൈസ് ജെറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വിടി-എസ്എൽജി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള സ്പൈസ് ജെറ്റ് ബോയിങ് 737 വിമാനമാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം പാതിവഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ വിവര പ്രകാരം, എസ്.ജി 937 വിമാനം പുണെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട സമയത്തിൽ നിന്ന് 40 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിയിൽ രാവിലെ 8.10ന് ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു.
യാത്രക്കാരെ ഇതര വിമാനങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുകയോ മുഴുവൻ തുകയും റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ജെറ്റ് എയർവെയ്സ് പ്രസ്താവനയിതിൽ പറഞ്ഞു.
