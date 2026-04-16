    date_range 16 April 2026 5:16 PM IST
    date_range 16 April 2026 5:16 PM IST

    ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; അപകടത്തിൽപെട്ടത് സ്പൈസ്ജെറ്റ്, അകാസ എയർ വിമാനങ്ങൾ

    SpiceJet aircraft collided with an Akasa Air plane
    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്പൈസ്ജെറ്റ് വിമാനം അകാസ എയർ വിമാനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു. ആർക്കും പരിക്കില്ല. രണ്ട് വിമാനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇതേതുടർന്ന് സ്പൈസ്ജെറ്റ് വിമാനം നിലത്തിറക്കി.

    സ്പൈസ്ജെറ്റ് B737-700 വിമാനത്തിന്റെ വലതുവശത്തെ ചിറകിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ആകാശ എയർ വിമാനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ സ്റ്റെബിലൈസറിനും ഇടിയിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു.

    ‘ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ടാക്സിയിങ്ങിനിടെ സ്പൈസ്ജെറ്റ് B737-700 വിമാനം കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. വലതുവശത്തെ വിംഗ്ലെറ്റിനും അകാസ എയർലൈനിന്റെ വിമാനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ സ്റ്റെബിലൈസറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു” -സ്പൈസ്ജെറ്റ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.

    TAGS:planeSpiceJetIndia NewsAkasa Air
    Similar News
    Next Story
