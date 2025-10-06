Begin typing your search above and press return to search.
    കരൂർ ദുരന്തം; പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി

    കരൂർ ദുരന്തം; പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി
    ചെ​ന്നൈ: ന​ട​നും ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് യു​ടെ ക​രൂ​രി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ തി​ര​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട് 41 പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഐ.​ജി അ​സ്ര ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് വ​നി​ത എ​സ്.​പി​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​രൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സി​ന്റെ ഫ​യ​ൽ ഐ.​ജി അ​സ്ര ഗാ​ർ​ഗി​ന് കൈ​മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന ക​രൂ​രി​ലെ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​വും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി മ​ധു​ര ബെ​ഞ്ച് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യ​തി​നാ​ൽ ടി.​വി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​സി ആ​ന​ന്ദ്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​മ​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി.

    മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ടി.​വി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി​ജ​യ് യും ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. വി​ജ​യ് ക്ക് ​നേ​തൃ​പാ​ട​വ​മി​ല്ലെ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും ടി.​വി.​കെ​ക്കും വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യ് യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ റോ​ഡ്ഷോ​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ടു​ത്ത നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നീ​ക്കം. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​നി​ട​യി​ല്ല.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത​കേ​സി​ൽ ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​ണ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലി​രി​പ്പ്. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ടി.​വി.​കെ​ക്കെ​തി​രെ ഡി.​എം.​കെ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​കാ​രം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​വും. ബി.​ജെ.​പി, അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഡി.​എം.​കെ​ക്കെ​തി​രെ തി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ് ക്കെ​തി​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ​ഹ​താ​പ​ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ ശ്ര​മം.

