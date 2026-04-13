Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപ്ര​ത്യേ​ക...
    India
    Posted On
    date_range 13 April 2026 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 11:08 PM IST

    പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം: അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ്പ് ന​ൽ​കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂ​​ഡ​​ല്‍ഹി: ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലും നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലും 33 ശ​​ത​​മാ​​നം സീ​​റ്റ് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള വ​​നി​​താ സം​​വ​​ര​​ണ ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി ബി​​ല്‍ കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ര്‍ക്കാ​​ര്‍ പാ​​സാ​​ക്കാ​​ൻ ചേ​​രു​​ന്ന പ്ര​​ത്യേ​​ക പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യും പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് പാ​​ർ​​ട്ടി എം.​​പി​​മാ​​ർ​​ക്ക് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് വി​​പ്പ് ന​​ൽ​​കി. ഏ​​​​പ്രി​​ൽ 16 മു​​ത​​ല്‍ 18 വ​​രെ​​യു​​ള്ള ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ എം.​​പി​​മാ​​ര്‍ ലോ​​ക്‌​​സ​​ഭ​​യി​​ല്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ച് മൂ​​ന്നു​​വ​​രി വി​​പ്പാ​​ണ് ന​​ല്‍കി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്.

    ഏ​​പ്രി​​ല്‍ 16, 17, 18 ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ല്‍ വ​​ള​​രെ പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ച​​ര്‍ച്ച​​ക്കും വോ​​ട്ടെ​​ടു​​പ്പി​​നും പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കും. അ​​ന്നേ​​ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലെ എ​​ല്ലാ കോ​​ണ്‍ഗ്ര​​സ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും രാ​​വി​​ലെ 11 മു​​ത​​ല്‍ സ​​ഭ​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​ക​​ണം. പാ​​ര്‍ട്ടി നി​​ല​​പാ​​ടി​​നെ പി​​ന്തു​​ണ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഇ​​തു വ​​ള​​രെ പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണെ​​ന്നും വി​​പ്പി​​ല്‍ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:parliament sessionwhipCongress
    News Summary - Special Parliament Session: Congress issues whip to members
    Next Story
    X