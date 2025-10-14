Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    14 Oct 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 11:07 PM IST

    ഡൽഹി സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം

    ഡൽഹി സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് നേ​രെ കൂ​ട്ട ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കാ​മ്പ​സി​ലെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ​വെ​ച്ച് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഗാ​ർ​ഡും ര​ണ്ടു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​ർ ​​ചേ​ർ​ന്ന് വ​സ്ത്രം വ​ലി​ച്ചു​കീ​റു​ക​യും ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്‌​ച ഉ​ച്ച​തി​രി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് മൈ​താ​ൻ ഗ​ർ​ഹി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (സൗ​ത്ത്) അ​ങ്കി​ത് ചൗ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഒ​രാ​ളാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ലെ​ത്തി ഇ​ര​യെ ക​ണ്ടു. നി​ല​വി​ല്‍ ഇ​വ​ർ​ക്ക് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്‌ ന​ൽ​കി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കാ​മ്പ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

