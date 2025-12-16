Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:15 PM IST

    ആശമാർക്കായി രാജ്യസഭയിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സോണിയ

    Sonia raises voice in Rajya Sabha for Asha
    സോണിയ ഗാന്ധി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രും, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും, ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ ജീ​വ​നോ​പാ​ധി മി​ഷ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ഭാ​രം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​തി​യാ​യ വേ​ത​ന​വും പി​ന്തു​ണ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ൾ, ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം, കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മം എ​ന്നീ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​മി​ത​മാ​യ ഓ​ണ​റേ​റി​യ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യ സ്ഥി​തി​യാ​ണ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സി​നു​മു​ള്ള​ത്. അ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും തോ​തും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വെ​ച്ച് നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഫ​ലം തു​ച്ഛ​മാ​ണ്.

    സം​യോ​ജി​ത ശി​ശു വി​ക​സ​ന സ​ർ​വി​സ​സ് (ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ്) സ്കീ​മി​ൽ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ് നി​ക​ത്താ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ട പോ​ഷ​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ, ശു​ശ്രൂ​ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​കാ​ൻ അ​ത് ഇ​ട​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജ​ന​സം​ഖ്യ 2500ൽ ​കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും പോ​ഷ​ണ​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:sonia gandhirajyasbha
    News Summary - Sonia raises voice in Rajya Sabha for Asha
