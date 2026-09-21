പൗരത്വത്തിന് മുമ്പ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ; മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവ് തള്ളി പ്രത്യേക കോടതി

പൗരത്വത്തിന് മുമ്പ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ; മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവ് തള്ളി പ്രത്യേക കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള വോട്ടർപട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ വിവാദത്തിൽ കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്, അതായത് 1980-ൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ചുള്ള പരാതി തള്ളിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നടപടിയാണ് റൗസ് അവന്യൂ കോടതി ജഡ്ജി വിശാൽ ഗോഗ്നെ റദ്ദാക്കിയത്.
മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് പരാതി തള്ളിയതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പരാതിയിൽ മതിയായ വിവരങ്ങളില്ലെന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിഗമനം തെറ്റാണെന്നും കേസിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തതയില്ലായ്മയുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കേസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം പോലും അനുവദിക്കാതെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പരാതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതെന്നും ഇത് നിയമവിരുദ്ധവും ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതല്ലാ എന്നും പ്രത്യേക കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ മാസം 29-ന് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
1983-ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 1980-ൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് വികാസ് പഥക് എന്നയാളാണ് പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കിയാണ് പേര് ചേർത്തതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തക്കതായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് വൈഭവ് ചൗരസ്യ പരാതി തള്ളിയത്. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ സെഷൻസ് കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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